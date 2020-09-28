Sakarya’da hayvan kaçakçılarına operasyon Operasyonda ele geçirilen lama, devekuşu, domuz, flamingo, maymun gibi hayvanlar İstanbul 1. Bölge Orman Müdürlüğüne teslim edildi

Sakarya’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda birçok kaçak hayvan ele geçirildi. İçlerinde lama, devekuşu ve flamingonun da bulunduğu hayvanlar İstanbul 1. Bölge Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, 1 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir adrese kaçak hayvan operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 adet lama, 1 adet veryet cinsi maymun, 7 adet nando cinsi devekuşu, 1 adet devekuşu, 2 adet cüce domuz, 1 adet serval cinsi kedi, 3 adet flamingo ve 2 adet karakulak ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 SKM ve 4915 SKM suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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