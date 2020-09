Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Geyve ilçesinde üretilen ve lezzetiyle ünlenen coğrafi işaretli 'Geyve ayvası', yüksek rekoltesi, kalitesi ve dalından 3-4 liraya alıcı bulmasıyla üreticinin yüzünü güldürdü.

Ayvanın Başkenti olarak bilinen Geyve'de ayva hasadı başladı. Konya, Diyarbakır başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinden bir ay sürecek ayva hasadı için işçiler ilçeye geldi. Dalından toplanan ayvalar, işçiler tarafından bahçede kalitesine göre ayrılarak iç piyasa ve ihracat için hazır hale getiriliyor. İç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, Katar ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç edilen ayvanın pazar payı her geçen yıl artıyor. Bu yıl yaklaşık 14 bin dekar alanda üretilen ve 75 bin ton rekolte beklenen ayvanın dalında, 3-4 liradan alıcı bulması üreticiyi memnun etti.

Geyve´de üretilen ayvanın marka tescili ve coğrafi işaret belgesi alındı. Geyve ayvası, sulu ve sert yapısı, tadındaki şeker, asit oranındaki denge dolayısıyla tüketici tarafından daha çok tercih ediliyor. Geyve ayvasının popüler olması nedeniyle ilçede her yıl atıl durumdaki tarım alanları ayva fideleriyle buluşuyor.

'DİĞER İLLERİN AYVASI GİBİ SERT OLMAZ VE LOKUM GİBİDİR'

Ayva üreticisi İdris Dönmez, "İlçemizin ayvası dünya çapında marka yapmış bir ayvadır. Geyve ayvası, diğer illerin ayvası gibi sert olmaz ve lokum gibidir. Bu yüzden yemesi çok lezzetlidir. 1 ay önce başlayan hasat sezonumuz 11,5 ay devam eder. Eskilerimizin bir atasözü vardır. Ayvanın bol olduğu sene kışımız da güzel olur. Biz de burada çiftçi olarak ayvanın bol olmasını istiyoruz. Dünyaya yetecek tonajlı ayvamız var. O yüzden diyoruz ki inşallah kışımız da yazımız gibi güzel olur. İnşallah rabbim bize bereketli bir kış yaratır" dedi.

KADINLAR 90 LİRA, ERKEKLER 120 LİRA YEVMİYE ALIYOR

Konya´dan mevsimlik işçi olarak Geyve´ye ayva toplamaya gelen Abdullah Gök, "30 senedir bu işi yapıyorum. Çoğunluğu erkeklerden oluşan ekip ile her sezon buraya gelip, ayva toplar ve gideriz. Geyve´nin ayvası çok güzel ve herkes de Geyve ayvasının meşhur olduğunu biliyor. Bilmeyenler ise öğrensin. Bu sene hasatlar da bereketli oluyor. Alan, satan herkese bereketli olsun" diye konuştu.

Mevsimlik işçi olan Nuray Yanık, "Bu sene hasat verimli geçiyor. Ayvalar çok güzel. Yevmiyeler değişiyor. Kadınlar 90 lira yevmiye alırken, erkekler 120 lira yevmiye alıyor. Erkekler ile biz aynı işi yapabiliyoruz. Yevmiyede eşitlik yok. Ama 90 liraya gelmezsen iş vermiyorlar. Tabii kasa taşıyanlar var. Onların hakkı fazla ama diğer erkekler ile aynı merdiveni taşıyıp, aynı işi yapıyoruz. Bu konunun ele alınmasını çok istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Geyve Güven HASBAŞ

