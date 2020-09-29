Ayasofya Camii ile eşdeğer sayılan Justinianus Köprüsü bin beş yıldır ayakta duruyor Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Serkan Yazıcı: “Justinianus Köprüsü, Roma zamanından beri ayakta duran dünya da en önemli eserler arasında” Bölge yerlisi Ahmet Eren: “Burası müze haline getirildiğinde insanlara ekmek kapısı olabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayasofya Camii ile eşdeğer sayılan Justinianus Köprüsü bin beş yıldır ayakta duruyor Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Serkan Yazıcı: “Justinianus Köprüsü, Roma zamanından beri ayakta duran dünya da en önemli eserler arasında” Bölge yerlisi Ahmet Eren: “Burası müze haline getirildiğinde insanlara ekmek kapısı olabilir”

İHA

Ayasofya Camii ile eşdeğer sayılan Justinianus Köprüsü bin beş yıldır ayakta duruyor Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Serkan Yazıcı: “Justinianus Köprüsü, Roma zamanından beri ayakta duran dünya da en önemli eserler arasında” Bölge yerlisi Ahmet Eren: “Burası müze haline getirildiğinde insanlara ekmek kapısı olabilir”

Bizans İmparatorluğu döneminde İmparator Justinianus tarafından yaptırılan ve Ayasofya Camii ile eşdeğer sayılan ve bin 500 yıldır ayakta kalmayı başaran Justinianus Köprüsü civarında devam eden kazı çalışmalarında bulunan yapılar daha da belirgin bir hal almaya başladı. Köprü alanında gerçekleşen restorasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Serkan Yazıcı, “Justinianus Köprüsü, Roma zamanından beri ayakta duran dünyada en önemli eserler arasında“ dedi.
Serdivan ilçesi Beşköprü mevki'inde bulunan Justinianus Köprüsü, Bizans İmparatorluğu döneminin Anadolu’daki en görkemli eserlerinden biri olarak biliniyor. İmparator Justinianus tarafından yaptırılan ve bin 500 yıldır ayakta kalmayı başaran köprü, Ayasofya Camii ile yaşıt. 375 metre uzunluğunda, 12 kemerli olan köprü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmeyi başardı. Köprünün UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil edilebilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve 29 milyon TL’ye mal olacak restorasyon çalışmaları başlatıldı.
Restorasyon çalışmaları kapsamında arkeologlar tarafından yapılan kazıda köprünün güney cephesinde sarnıç ve hamam yapısı ortaya çıkmıştı. Kazıların ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği köprü hakkında değerlendirmelerde bulunan Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Serkan Yazıcı, köprü hakkında bilgiler vererek daha önceki yıllarda köprünün bulunduğu alanda birçok bilim insanı tarafından çalışmalar yapıldığını belirtti. Kazı çalışmalarının sonrasında turistik bir bölge olacağına belirten Yazıcı, yapının Türkiye ve Sakarya için hem turistik hem de kültürel açıdan büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Roma zamanından beri ayakta duran dünyada en önemli eserler arasında
Justinianus Köprüsü hakkında değerlendirmeler de bulunan Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Serkan Yazıcı, “Önemli gelişmeler yaşanıyor. Şehrimizin tarihi yapısıyla ilgili olarak UNESCO’nun geçici tarih mirası listesine alınmıştı. Daha sonrasında restorasyon çalışmaları hız kazandı. Önemli bulgulara da erişildiğini duyuyoruz. Bunlar arasında sarnıç ve hamam yapısı da var. Zaten bunlar olmasa bile çok önemli yapı. 375 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğiyle bir tarih abidesi orada. Fakat kazı olmazsa bizim gördüğümüz 45 metrelik bir kısmı, kazı tamamlanırsa da ortada muazzam bir yapının olduğu meydana çıkacak ve görsel olarak ta daha anlamlı bir hal alacak. Kazı çalışmaları şüphesiz önemli ama bundan önce de birçok bilim insanı Sencer Şahin hoca, Turhan Kaçar hoca gibi çok değerli insanlar bu köprü üzerinde çalışmalar yürütmüşlerdi. Çok ilginç teorilerde ortaya atıldı. Bunlar arasında aslında köprünün inşa edildiği dönem de suyolunun değiştirilmesi nedeni ile kullanılmamış olma ihtimali bile var. Her halükarda muazzam bir abide diye biliriz ki şuan da Roma zamanından beri ayakta duran dünyada en önemli eserler arasında ama yıldızı bir türlü parlamadı turistik ve kültürel anlamda da buradaki varlığından Türkiye’de ve Dünya’da çok az insan haberdar. Bu konuda şüphesiz çalışmaların yapılması lazım” dedi.

Ayasofya ile aşağı yukarı yaşıt bir yapıdan söz ediyoruz
Justinianus Köprüsü; dünyada büyük etki oluşturan ve tekrardan Müslümanlığa kazandırılan Ayasofya Camii ile yaşıt bir yapının olduğunu belirten Yazıcı, “Çok anlamlı bir köprü, Ayasofya ile aşağı yukarı yaşıt bir yapıdan söz ediyoruz. Bu kadar anlamlı işlevini sürdüren ve orijinal formunu koruyabilen Dünyada çok az Roma eseri var. Bu yönleriyle daha anlamlı hale gelmesi gereken bir abide ve şehrimizin kıyısında duruyor. Sunulabilecek çok yönü olduğunu ve ilgi çekecek bir eser haline gelebilecek bir eser olduğunu söyleyebilirim. Etrafının biraz daha açılması lazım şehirler arası yollara çok yakın, erişimi çok kolay bir alan rahatlıkla müze haline getirilebilir. Köprünün bir tarafında apsis var yani dini bir yapı var minik bir kilise var şimdi ortaya çıkan hamam zaten yapının kendisi muazzam güzellikte zaten kazıldıkça görülecek çeşitli dini semboller var. Aslında görülecek çok fazla şey barındıran çok değerli bir alan, müze olarak kullanılabilir ya da başka bir şekilde korunarak insanların izlemesi, görmesi sağlanabilir bunlar da iyi fikirler bence” diye konuştu.

Justinianus Köprüsü, hem şehrin turizmine hem de ülke turizmine değerli katkılar sağlar
Yapının 3 yılda bitmesi için planlama yapıldığını aradan 1 buçuk yıl geçtiğini belirten Yazıcı, “Bende açıkçası gelip geçerken takip ediyorum. Anladığım kadarıyla batıya bakan kısımda henüz kapsamlı bir çalışma yok ama doğuya bakan kısımda hamam ve diğer yapıların bulunmasından bir gelişme var ve zamanla hızlanacaktır. Restorasyonla ilgili yapılan planlama 3 yıllıktı zannediyorum 1 buçuk yılı geride bırakıldı önümüzde ki 1 buçuk yılda da daha fazla şey ortaya çıkacak. Justinianus Köprüsü’nün anlaşılmasını, değerinin anlaşılmasını ümit ediyorum. Roma İmparatorluğunun inşacı imparatorlarından bir tanesi gerçekten çok büyük eserler bırakmış Justinian birçok mirasta ondan bize kalan Anadolu ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde şehrimiz açısından da çok değerli umarım bunu daha çok insan tanır ve hem şehrin turizmine hem de ülke turizmine değerli katkılar sağlar. En doğrusu da en güzel şekilde korunması ve geleceğe aktarılmasıdır” şeklinde konuştu.

Burası müze haline getirildiğinde insanlara ekmek kapısı olabilir
Kazı ve restorasyon işlemleri sonrasında müze haline getirilmesi planlanan alanın birçok insana iş istihdamı sağlayacağını belirten bölge yerlisi 72 yaşındaki Ahmet Eren, “Burada oturuyorum ve bu köprüye yakın. Köprünün çalışmasına 1 buçuk iki sene önce başlandı. Kazılar yapıldı ve ortaya hamamlar çıktı. Burada ki yapının Ayasofya Camii ile aynı yaşta olduğunu söylediler. Yapılan kazı çalışmaları sonrasında burası müze haline getirildiğinde veya başka bir durum olduğunda burada oturan insanlara ekmek kapısı olabilir. Buradaki çalışmalara bittiği zaman bölge de bulunan menkul yapıların değerleneceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sapanca´daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Sapanca´daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Otomobilin çarptığı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı hafif ticari araç şarampole ...
TEM Otoyolunda otobüs içerisinde 21 düzensiz göçmen yakalandı Otobüse el konulurken, 2 şoför ve muavin gözaltına alındı
YEREL HABERLER TEM Otoyolunda otobüs içerisinde 21 düzensiz göçmen ...
Geyve´de ayva hasadı başladı
YEREL HABERLER Geyve´de ayva hasadı başladı
Sakarya´da kaçak mini hayvanat bahçesine baskın 
YEREL HABERLER Sakarya´da kaçak mini hayvanat bahçesine baskın 
Sakarya´da kaçak mini hayvanat bahçesine baskın 
YEREL HABERLER Sakarya´da kaçak mini hayvanat bahçesine baskın 
Sakarya’da hayvan kaçakçılarına operasyon Operasyonda ele geçirilen lama, devekuşu, domuz, flamingo, maymun gibi hayvanlar İstanbul 1. Bölge Orman Müdürlüğüne teslim edildi
YEREL HABERLER Sakarya’da hayvan kaçakçılarına operasyon Operasyonda ...
Jandarmanın yol kontrolünde tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmanın yol kontrolünde tarihi eser ele geçirildi
Çorum'da kayıp olarak aranan çiftçinin Akyazı'da görüldüğü iddiası
YEREL HABERLER Çorum'da kayıp olarak aranan çiftçinin Akyazı'da ...
Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının başladı
YEREL HABERLER Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı ...
Sakarya'da jandarma ekipleri yol kontrolünde tarihi eser ele geçirdi
YEREL HABERLER Sakarya'da jandarma ekipleri yol kontrolünde tarihi ...
45 yıllık kalıplarla ve özel tarifle ev yapımı gofret üretmeye başladı Yıllar öncesinin tadını ürettiği gofretler ile insanlara sunuyor İşletme sahibi Seyfettin Kısmet: “İnsanların çocukluğunda yediği tadı şuan da yakalayabiliyoruz ve insanlara sunabiliyoruz” Müşteri Anıl Ocak: “Gofreti ilk yediğimde beni çocukluğuma götürdü”
YEREL HABERLER 45 yıllık kalıplarla ve özel tarifle ev yapımı gofret ...
Sakarya´da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 10 kilo esrar bulundu
YEREL HABERLER Sakarya´da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 10 kilo ...
Sakarya’da 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi: 2 gözaltı Satın alacağı esrarı kavanozlara doldururken suçüstü yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya’da 10 kilo 180 gram kubar esrar ele ...
Kaza yaptığı aracı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı Kaza sonrasında iki kişi ise aracın plakalarını söktü
YEREL HABERLER Kaza yaptığı aracı olay yerinde bırakarak kayıplara ...
Sakarya'da anız yangınları
YEREL HABERLER Sakarya'da anız yangınları
Sakarya'da anız yangınları
YEREL HABERLER Sakarya'da anız yangınları
Sakarya’da anız yangını dumanları şehri kapladı İtfaiyenin anız yangını mesaisi Şehrin birçok farklı bölgesindeki anız yangınlarında yüzlerce hektar alan küle döndü
YEREL HABERLER Sakarya’da anız yangını dumanları şehri ...
Taksici, takı dolu çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Taksici, takı dolu çantayı sahibine teslim etti
Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
SUBÜ’de 12 akademisyenin unvanı değişti
YEREL HABERLER SUBÜ’de 12 akademisyenin unvanı değişti
Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı takside unuttu Taksici Olcay Tursun, aracında unutulan çantayı sahiplerine teslim etti 5 dakika içerisinde takıları sahiplerine ulaştırarak örnek davranış sergiledi
YEREL HABERLER Yeni evlenecek çift, 17 bin liralık takı dolu çantayı ...
Bozulan akülü aracı için ilçe belediyesinden yardım istedi, aldığı cevap karşısında şoke oldu Engelli birey, bozulan akülü aracının bir an önce tamir edilmesini istiyor Engelli spor antrenörü Özer Turgut: "Tekerlekli sandalyelerimiz bizim ümidimiz" "Bizim değerimiz 50 lira mı? 50 lira için mi 1 hafta bekliyoruz"
YEREL HABERLER Bozulan akülü aracı için ilçe belediyesinden yardım ...
Sakarya Üniversitesi uzmanları: “Marmara Denizi’ndeki deprem Silivri depreminin artçısı olabilir”
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi uzmanları: “Marmara Denizi’ndeki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X