Baba- oğul, bir hafta arayla koronavirüsten öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, koronavirüsten hayatını kaybeden Zülküf Gökçe´nin (90) oğlu Hikmet Gökçe (60) de bir hafta sonra virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Akyazı'ya bağlı Vakıf Mahallesi´nde oturan Zülküf Gökçe ile oğlu Hikmet Gökçe'nin başvurdukları hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Zülküf Gökçe, 21 Eylül'de hayatını kaybetti. Gökçe'nin ölümünden bir hafta sonra da oğlu Hikmet Gökçe, yaşamını yitirdi. Virüs nedeniyle bir hafta arayla 2 kişiyi kaybeden Gökçe ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Hikmet Gökçe'nin cenazesi, bugün Akyazı´da toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-09-29 12:14:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.