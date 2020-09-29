Baba- oğul, bir hafta arayla koronavirüsten öldü

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, koronavirüsten hayatını kaybeden Zülküf Gökçe´nin (90) oğlu Hikmet Gökçe (60) de bir hafta sonra virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Akyazı'ya bağlı Vakıf Mahallesi´nde oturan Zülküf Gökçe ile oğlu Hikmet Gökçe'nin başvurdukları hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Zülküf Gökçe, 21 Eylül'de hayatını kaybetti. Gökçe'nin ölümünden bir hafta sonra da oğlu Hikmet Gökçe, yaşamını yitirdi. Virüs nedeniyle bir hafta arayla 2 kişiyi kaybeden Gökçe ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Hikmet Gökçe'nin cenazesi, bugün Akyazı´da toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-09-29 12:14:27
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