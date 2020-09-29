Nehirde akıntıya kapılan 5 çocuktan 1'i kayboldu



Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, girdikleri nehirde akıntıya kapılan 5 çocuktan 4'ü vatandaşlar ve kendi imkanları ve vatandaşların yardımıyla kurtuldu, 1 çocuk ise kayboldu.

Sakarya Nehri´nin Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Setarkası Sokak mevkiinde öğle saatlerinde suya giren 5 çocuk, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çocuklardan 2´si kendi imkanlarıyla çıkarken, 2´si ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 12 yaşındaki Muhammet Talha Bilik ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muhammet Talha Birlik için arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sırasında Muhammet Talha Bilik´in kardeşi Malik Bilik, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alıp bölgeye gelen küçük Muhammet´in anne ve babası da sinir krizi geçirdi. Bilik çiftini çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Muhammet Talha Bilik'i arama çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-09-29 13:37:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.