Ambulans şoförü intihar etti

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde ambulans şoförü Halit K. (30) evinde kendini iple asarak, yaşamına son verdi.
Olay, Adapazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Aydın Sokak´ta meydana geldi. Ambulans şoförlüğü yapan Halit K., evde kimsenin olmadığı sırada kendini kapıya bağladığı iple astı. Eve gelen eşi, Halit K.´yi görünce büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Halit K.´nin hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Halit K.´nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-09-29 18:53:08
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