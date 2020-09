Mahalleleri tamamen toz altında kalan vatandaş isyan etti Sakarya’da ki bu mahallede halk, 18 yıldır kabusu yaşıyor Tarım ve hayvancılığın yok olduğu köyde vatandaşlar eylem yaptı

Sakarya’nın Geyve ilçesindeki İhsaniye Mahallesi halkı 18 yıldır kabusu yaşıyor. Dinamitlerin patladığı, toz bulutlarının gezdiği taş ocağı yüzünden bölge halkı adeta her gün depremle uyanıyor. Üzüm, kiraz, zeytin, kayısı, çileğin yetiştiği bereketli bahçelerin toz içinde kalınca köyde tarım ve hayvancılık yok oldu. Eylem yapan mahalleli, “Bu köyde her şey yok oldu, toprağın altına mı girelim?" dedi.

Sakarya’nın Geyve ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde köylünün taş ocağı kabusu, köylünün tüm çabasına rağmen son bulmadı. Meyve, sebzelerin yetiştiği verimli araziler üzerine 18 yıl önce bir taş ocağı kuruldu. Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan ruhsat ve Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) raporunu alıp onaydan geçen işletme, bölgedeki hayatı felç etti. Taş ocağı faaliyete geçtiği günden bu yana üzüm, zeytin, kiraz, kayısı, fındık, çilek ve sebzelerin yetiştiği bölgede tarım yok oldu.

Bahçelerdeki tüm ağaçların üzerini toz kapladı, hayvancılık yapmak ise imkansız hale geldi. Her sabah dinamit patlamaları sebebiyle her gün bir depremle uyandığını belirten bölge halkı, evlerinde yıllardır toz içinde yaşıyor. Defalarca imza toplayıp evrak hazırlayan vatandaşlar bakanlık, kaymakamlık ve savcılığa yaptığı tüm başvuruların reddedildiğini iddia etti. Köy meydanında toplanıp taş ocağı yakınlarında eylem yapan bölge halkı yetkililere seslenerek taş ocağının kapanmasını istedi.

İhsaniye Mahalle Muhtarı Yörük Bayram tüm girişimlerine rağmen bir önlem alınmadığını belirterek, "Köyümüzde taş ocağı 18 yıldır var, hala faaliyeti sürüyor. Burası toz içinde, tüm yetkililere bildirdiğimiz halde hiç bir önlem alınmadı. Mahkemeler hep ret oldu. Adalet arıyoruz. Hiç bir yetkili gelip derdimizi dinlemiyor. Masanın üzerinde veriyorlar ÇED raporunu iş bitiyor, gelip köylüye soran yok. Gelip inciri, domatesi yiyen yok" dedi.



Evler toz içinde

Bölge sakini Halim Uysal yapılan dinamit patlamaları yüzünden her gün depremi yaşadıklarını kaydederek, "Bu taş ocağı uzun yıllardır burada. En büyük sorunu toz, atılan dinamitlerden dolayı evlerdeki deprem sorunu. Zaten zirai hiç bir şey yok, köy vasfından çıkmış şehir vasfına dönmüş. Şehir vasfında da köyün hiç bir geliri yok. Biz burada sıkışmış kalmışız. Bize el uzatan yok, ne kaymakamından, valisinden, taş ocağının sahibi zaten duvar oradan hiç bir şey göremiyoruz. Evler toz içinde, içine kadar. Sebze, meyve diye bir şey yok. Köy olmasına rağmen burada hayvancılıkta yok" diye konuştu.



Meyve sebze yetişmiyor

Köy halkından Ahmet Yılmaz, taş ocağının doğayı toz içinde bıraktığı için bölgede tarımın yok olduğunu ifade ederek, "Taş ocağına en yakın ev benimki, 50 metre mesafe var. Geçen Ali İnci geldi, tozu durduracağım dedi. 35 taş var karşılarda oraları neden almamış diye onun peşinde. Hala buradan bir şeyler yemeye uğraşıyor. Kendimizi mezarlığa hapis mi edelim, toprağın altına mı gömelim? Bu insanlar burada artık üretim yapamıyor, burada meyve ve sebze yetişmiyor. Burada artık hayat yok sesimizi kim duyacak?" şeklinde konuştu.



Toprağın altına mı girelim

Ahmet Öztürk isimli vatandaş ise toz içinde kalmış incir yaprağını göstererek ’Toprağın altına mı girelim?’ sorusunu sorarak, “Yaprağı görüyor musunuz? Sayın belediye başkanları, şehirdeki yetkililer. Bunu CİMER’e mi söyleyelim? Bu milleti toprağın altından mı toplayacaksınız? Buna bir çözüm istiyoruz başka bir şey değil. Birileri gelip burada milletin aklıyla alay ediyor. Güçlü birileri olması buna sebep mi yani? Bunun gereği artık bir an önce yapılsın. Bu yaşananlara son verilsin" ifadelerini kullandı.

