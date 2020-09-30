Eski ilçe belediye başkanı korona virüse yenik düştü

Sakarya’da eski ilçe belediye başkanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Seyfettin Kubilay, yakalandığı korona virüs hastalığına yenik düştü. Mermer’in cenazesi Arifiye ilçesi Bozacı Mahalle Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Bozacı Mezarlığı'na defnedilecek.
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