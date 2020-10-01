Nehirde kaybolan Muhammet Talha'yı arama çalışmaları sürüyor

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Ramiz Kaan OKTAR/ ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)SAKARYA Nehri'nde kaybolan Muhammet Talha Bilik´in (12), bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Set Arkası Sokak yakınında önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Muhammet Talha Bilik´i arama çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği´ne bağlı deniz polisleri, AFAD ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, 3'üncü günde arama çalışmalarını sürdürdü. Muhammet Talha Bilik´in ailesi ve yakınları, Sakarya Nehri üzerindeki çalışmaları yakından takip ederken, fenalaşan aile bireylerine 112 Acil ekipleri müdahale etti.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-01 13:23:57



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