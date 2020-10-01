SAÜ'nün akademik açılışı Şentop’un katılımıyla yapılacak

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Sakarya Üniversitesi 20202021 EğitimÖğretim Yılı Akademik Açılış Töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla düzenlenecek.

Sakarya Üniversitesi 20202021 EğitimÖğretim Yılı Akademik Açılış Töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek. TBMM Başkanlığınca alınan korona virüs tedbirleri doğrultusunda, 700 kişilik Prof. Dr. Nevzat Kor Salonu’nun 175 davetlinin katılacağı biçimde hazırlandığı ve davetliler dışında katılımcı kabul edilmeyeceği bildirildi. TBMM Başkanlığınca davetlilerden ayrıca korona virüs testinin istendiği tören, 5 Ekim Pazartesi günü SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde saat 14.00’de başlayacak.

Tören Sakarya Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Törende bunun yanı sıra başarılı akademisyenlere mühendislikfen, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve sanat alanları kategorilerinde ‘BilimSanat Ödülleri’, ‘Genç Bilim İnsanı Ödülleri’ ve ‘Dönemsel Başarı Ödülleri’ takdim edilecek.

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