Sakarya'da 52,5 kilo 'esrar' ele geçirildi: 5 tutuklama

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, TEM yolunda durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 52 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı kamyoneti TEM yolu Arifiye gişelerinde durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 39 paket halinde 52 kilo 450 gram esrar ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Araçla irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 araç daha durdurulurken, 4 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-01 22:07:05



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