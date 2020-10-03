İntihar için caminin kubbesine çıktı

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, Hami I. caminin kubbesinin olduğu kısma çıkarak intihar etmek istedi. Ekiplerin ikna çabası sonucu vazgeçirilen Hami I., aşağıya indirildi.

Olay, Akyazı Ömercikler Mahallesi´nde bulunan Baraka Cami´nde sabah saatlerinde meydana geldi. Caminin kubbesinin olduğu kısma çıkan Hami I. intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hami I., polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonucu aşağı indirildi. Hami I. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-10-03 11:48:26



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