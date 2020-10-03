Batmak üzere olan balıkçı teknesi kıyıya çekildi

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Ramiz Kaan OKTAR/KARASU(Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Karasu ilçesinde batmak üzere olan balıkçı teknesinde bulunanlar kurtarılırken, tekne kıyıya çekildi.

Olay sabah saatlerinde, Karasu ilçesi açıklarında meydana geldi. Şaban Ali Reis´e ait balıkçı teknesinin battığının ihbar edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Teknedeki balıkçılar bölgede bulunan balıkçı teknelerine alınırken, bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu ve balıkçı teknelere geldi. Batmak üzere olan tekne balıkçı teknelerine bağlanarak kıyıya çekildi. Tekneyi kıyıya çıkarma çalışmalarına vadandaşlar da destek verdi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-03 12:49:01



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