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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

DHA

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı


Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra D-100 yolu Hendek Büyükdere mevkiinde meydana geldi. Kerim Yıldırtan yönetimindeki 54 FK 024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Yıldırtan ve otomobildeki Cankut Çit yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2020-10-03 19:21:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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