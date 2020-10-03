Borç- alacak nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü



Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, İbrahim O., borçalacak meselesi nedeniyle tartıştığı akrabası Buğra Sain'i tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ekinler Mahallesi Odalar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim O. eve gelen akrabası Buğra Sain ile aralarındaki borçalacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. İbrahim O., tartışmanın büyümesi üzerine tüfekle ateş ederek Buğra Sain´i göğsünden vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Buğra Sain´in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan İbrahim O. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-03 23:27:15



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