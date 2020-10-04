Sakarya’da Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliği kuruldu İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, hayvan severlere çağrı yaptı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde; Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliği kuruldu. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvan severlere seslenen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Şube Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislerinin görev yapacağını duyurdu.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca ortak yürütülen çalışma sonucu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması hizmete girdi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü’nün kurulduğunu söyleyerek, hayvan hakları için tek dokunuşun yeteceği uygulama ile ilgili bilgi verdi. Kaya ayrıca, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvan severlere de çağrı yaptı.

HAYDİ uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaya, “Vatandaşlarımız, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri HAYDİ uygulamasıyla, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra, cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle, uygulama etkin hale getiriliyor. Hayvan hakları ihlalinin yaşandığı herhangi bir olayda, uygulama üzerinden tek dokunuşla yapacağınız bildirim Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliğimize bağlı ekiplerin en kısa sürede ihlalin yaşandığı yere gelip, işlem yapılması ile sonuçlanacak. İlimizdeki değerli hayvan severlerin bu programı telefonlarına yükleyerek, hayvan hakları ihlali gördüklerinde bizlere bildirmelerini rica ediyorum” dedi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla da bir mesaj yayımlayan İl Emniyet Müdürü Kaya, “Bugün 4 Ekim, yaşamımızı güzelleştiren sevimli dostlarımızın hayvan hakları günü. Her canlının, doğadaki dengenin korunmasında bir rolü vardır. Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Bunun için hayvanları sevelim, onları koruyalım, onlara eziyet etmeyelim” diye konuştu.

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