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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

İHA

Sakarya Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

Sakarya Üniversitesi Türkiye’deki 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı listede 26’ncı sıraya, devlet üniversiteleri arasında ise 22. sırada yer aldı.
ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP) üniversitelerin akademik performanslarına göre sıralamalarını açıkladı. Geçen yılki listede 34’üncü sırada yer alan SAÜ, URAP 20202021 Türkiye sıralamasında 8 sıra birden yükselerek 26’ncı sıraya yerleşti. Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanılarak hazırlanan tabloda 110’u devlet, 56’sı vakıf olmak üzere 166 üniversite sıralandı. Sakarya Üniversitesi devlet üniversiteleri sıralamasında 22’nci olurken, tıp fakültesi olan üniversiteler arasında 18’nci ve 2000 yılı öncesi kurulan üniversiteler arasında 24’üncü sıralarda yer alarak birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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