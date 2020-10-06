Sürücüleri eğitmek için çarpışma simülatörü yaptılar



Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, İlhan ve Enes Cirit kardeşler, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatmak için hem çarpışma hem de takla atma simülatörü yaptı.

Erenler ilçesinde otomotiv parçaları üreten İlhan ve Enes Cirit kardeşlere ait fabrikada Yol Uzmanı Mert İntepe´nin isteği ile hazırlanan ve Ocak 2020´de üretilen takla atma simülatörü, ilgi gördü. Çalışmalarını genişleten 2 kardeş, bu kez aynı römork içerisine hem çarpışma hem de takla atma simülatörü yerleştirdi. Simülatör yaklaşık 1,5 ay süren çalışma sonunda kullanıma hazır hale geldi. Yapılan yeni projede sürücüler emniyet kemeri takılı halde kullandıkları araçla 5 kilometre hızla çarptıklarında ya da kullandıkları araç takla attığında yaşayacağı şeyleri görebilecek.

Projede çalışan mühendis Murat Demirci, "Daha önce yaptığımız takla atma simülatöründen sonra şimdi ise iki aşamadan oluşan, birincisi çarpma simülatörü diğeri ise takla atma simülatörüdür. Çarpma simülatörü hemen hemen 5 kilometre hızla çarparak insanların çarpma esnasında nasıl bir refleks verdiğini görebileceğimiz bir simülatördür. Takla atma simülatörü ise yaklaşık 5 kilometre hızla döner ve çarpma esnasında takla atarak ne gibi sonuçlar doğuracağını görebileceğimiz bir simülatör" dedi.

Fabrikada çalışan ustabaşı Üzeyir Cansever ise, "Yol Uzmanı Mert İntepe uzmanlığında daha önce takla atma simülatörü yapmıştık. Şimdi bunu biraz daha geliştirerek aynı römork içerisine çarpma simülatörünü de yerleştirdik. Bu projede emniyet kemerinin önemini anlatmak istedik. Şu an projeyi bitirmek üzereyiz. Diğer projemiz ise emniyet kemerinin önemini anlatmak adına ADEX Akademi aracılığıyla Türkiye´de dolaşmakta" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-06 08:45:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.