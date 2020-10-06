Sakarya’da fuhuştan 25 şahıs yakalandı, 7 ikamet ve 1 işyeri mühürlendi

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde Fuhuşla Mücadele kapsamında 25 şahıs yakalanırken, fuhuş yapılan 7 ikamet ve 1 işyeri ise mühürlendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde; düzensiz göç ve fuhuşla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili rapor açıklandı. Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında Eylül ayında ülkeye illegal yollar ile giriş yapan farklı uyruklarda 37 düzensiz göçmen ekiplerce yakalanarak sınır dışı edildi. Fuhuşla mücadele kapsamında ise, Eylül ayı içerisinde; 12’si kadın, 13’ü erkek olmak üzere toplam 25 şahıs yakalandı. Fuhuş yapılan 7 ikamet ve 1 işyeri ise mühürlendi.

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