SAÜ İlahiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı 1 Ekim Çarşamba günü İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda pandemi tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildi.

Toplantı İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın konuşması ile başladı. Sözlerine 20202021 öğretim yılının hayırlı olmasını temennisinde bulunarak ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek başlayan Prof. Dr. Bostancı, konuşmasında eğitim öğretim faaliyetleri, kalite ve akreditasyon çalışmaları, akademik, kültürel ve sosyal faaliyetler, akademik ve idari personeldeki hareketlilikler gibi konular hakkında bilgiler verdi.

Bahar yarıyılında dönem ortasında uzaktan eğitime geçilmesi dolayısıyla karşılaşılan bazı problemlere değinen Dekan Bostancı, bu dönem daha iyi bir uzaktan eğitim faaliyetinin gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Konuşmasında ayrıca kalite ve akreditasyon çalışmalarına değinen Prof. Dr. Bostancı, İlahiyat Akreditasyon Ajansı’na akreditasyon başvurusunun yapıldığını ve bu konudaki çalışmaların devam ettiğini, Türkiye’de ilahiyat alanında akreditasyon alan ilk fakültelerden olmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmasında fakülte tanıtım faaliyetlerine de değinen Prof. Dr. Bostancı, uzaktan eğitime geçilmeden önce fakülte tanıtımı maksadıyla bazı proje İmamHatip Liselerine ziyaretlerde bulunduklarını, uzaktan eğitime geçilmesiyle sosyal medya üzerinden yapılan tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdikleri söyledi. Dekan Bostancı ayrıca bülten çalışmaları, fakülte hocalarının kitaplarının tanıtılması amacıyla yapılan vitrin çalışması, fakültenin kuruluşundan bugüne yapılmış olan sempozyum ve çalıştayların afişlerinin sergilenmesi çalışması ve fakülte tanıtım broşürü faaliyeti hakkında bilgi verdi.

Bahar döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle planlanan bazı konferansların iptal edilmek zorunda kaldığını, bir uluslararası ve bir de ulusal sempozyumun ise ertelendiğini belirten Dekan Bostancı, buna rağmen öğretim yılı boyunca 2 çalıştay, 11 konferans, 1 seminer, 2 panel, 4 YouTube üzerinden canlı yayın programı gerçekleştirildiğini belirtti. Bostancı ayrıca 1011 Ekim’de gerçekleştirilecek Uluslararası Sahabe Sempozyumu ve önceki sempozyum ve çalıştayların kitaplaştırma çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Pandemi sürecinin yurtdışı faaliyetlerini sekteye uğrattığına değinen Bostancı, 201920 öğretim yılında 35 öğrenci ve 3 araştırma görevlisinin yurtdışına gittiğini, 11 öğrenci ve 3 öğretim elemanın da yurtdışından fakülteye geldiğini aktardı.

Prof. Dr. Bostancı, fakülte öğretim kadrosunun günden güne hem nitelik hem de nicelik olarak arttığına değinerek akademik ve idari personeldeki hareketlilikler hakkında da açıklamalarda bulundu. Bu sırada fakültede göreve başlayan öğretim üyeleri kendilerini tanıttılar. Toplantıda Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Numan Ünver ders programları, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Şirin kurul ve çalışma grupları, Dr. Öğretim Üyesi Ziya Erdinç akreditasyon çalışmaları, fakülte dergisi editörü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Kaya da fakülte dergisiyle ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Ardından Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vahit İmamoğlu ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Mehmet Memiş bölümleriyle alakalı değerlendirmelerde bulundular. Toplantı, bazı öğretim elemanlarının öneri ve görüşlerini ifade ettikleri dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

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