19 yıldır aranan katil zanlısı, uygulamada yakalandı

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Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Erenler ilçesinde polisin uygulama sırasında durdurduğu otomobilde bulunan B.B.´nin (44), 19 yıl önce Kocaeli´nin Gebze ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı olarak arandığı ortaya çıktı. B.B., tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erenler ilçesinde gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan B.B.´nin kontrol için kimliği istendi. Çelişkili bilgiler veren B.B.'nin yapılan GBT sorgusunda, 2001 yılında Kocaeli´nin Gebze ilçesinde işlenen bir cinayetin zanlısı olduğu ortaya çıktı. 19 yıldır aranan B.B. gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-07 10:01:50



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