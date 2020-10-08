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FETÖ Örgütünün yeniden yapılanma içerisine girmesine yönelik operasyon: 21 gözaltı Sakarya merkezli 10 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 21 şahıs yakalandı Hücre ve öğrenci evleri adı altında örgüte tekrar eleman kazandırıyorlarmış

İHA

FETÖ Örgütünün yeniden yapılanma içerisine girmesine yönelik operasyon: 21 gözaltı Sakarya merkezli 10 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 21 şahıs yakalandı Hücre ve öğrenci evleri adı altında örgüte tekrar eleman kazandırıyorlarmış

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün yeniden yapılanma içerisine girmesine yönelik Sakarya merkezli 10 ilde yapılan operasyonlar neticesinde haklarında gözaltı kararı alınan 29 şüpheliden 21’i yakalandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün yenilenme yapılanması içerisine girerek hücre evleri ve öğrenci evleri adı altında faaliyet gösterdikleri, bu evlerden örgüte eleman kazandırdıkları tespit edildi. Örgüt adına maddi çıkar sağlandığı yönünde yapılan tespitler uyarınca Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile detaylı araştırma sonucunda tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sakarya merkezli olarak; Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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