Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY´ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, darbe girişinin ardından yeniden yapılanmaya çalışan örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya merkezli Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat´ta örgütün hücre evi olarak kullandığı belirlenen adreslere baskın yaptı. Haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 21'i gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-08 10:26:27



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