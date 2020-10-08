Kendisinden bir süredir haber alınamayan 3 çocuk babası evinde ölü bulundu Televizyonun açık olması komşuları şüphelendirdi, olay yerine ekipler sevk edildi Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan 3 çocuk babası Cihat Hoş evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Papuççular Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk babası Cihat hoş isimli kişiden bir süredir haber alınamayınca komşuları merak etti. Evine giden komşular televizyonun açık olduğunu görünce kapıyı çaldı. İçeriden herhangi bir cevap alamayan komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak evin içerisine girdiğinde 3 çocuk babası Hoş’u yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Durumu ekiplerin gelerek inceleme yapmasından sonra öğrenen komşusu Memnune Karaul, “Ne olduğunu bilmiyoruz, araçların sesini duyunca dışarıya çıktı. Buradaki galerici 2 günden beri evden çıktığı görülmüyor dedi. Kapısına gidilmiş ve seslenilmiş kimse cevap vermeyip kapıyı açmayınca konuyu ekiplere bildirmişler. Daha sonrasında polisler geldi. 3 tane çocuğu var” dedi.

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