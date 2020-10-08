Tarihi Millet Hamamı gün yüzüne çıkıyor

Adapazarı’nın ayakta kalan nadir tarihi eserlerinden biri olan Tarihi Millet Hamamı’nda incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu’nun gayretleri ve çalışmaları ile Tarihi Hamam gün yüzüne çıkacak. Biz de süreci takip edip, destek vereceğiz” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun yeni dönem projeleri arasında yer alan Tarihi Millet Hamamı Projesi çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor ile birlikte Sakarya Mahallesi Hamam Sokak’ta bulunan Tarihi Millet Hamamı’nda incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında Başkan Mutlu Işıksu’dan bilgi aldı.

Klasik Osmanlı hamamlarının tüm özelliklerini yansıtan ve 18. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen tarihi hamamın, şehir insanının kullanımına sunulmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulu tarafından 1990 yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapı, Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu’nun gayretleri ve çalışmaları ile gün yüzüne çıkacak. Mutlu Başkanımıza istekli çalışması için teşekkür ediyoruz. Biz de süreci takip edip destek vereceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Tarihi yapının Adapazarı’nın kültür yaşamına yeniden kazandıracaklarından duydukları heyecanı paylaşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Adapazarı’mızın şehir yaşamının, kültür yaşamının daha da canlı olması ve değerlerinin ortaya çıkarılması noktasında çalışmalarımız oluyor. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcımız ve değerli Milletvekillerimizin destekleri bizleri mutlu etmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlıyız. Adapazarı’mızın tarihine saygımızla Millet Hamamı’nı aslına uygun restore ederek şehrimizin kültür sanat yaşamına hediye etmek istiyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız nezdinde İl Müdürümüz Musa Zor’a da destekleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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