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Komşuya dükkanında bıçakla saldırı anı kamerada

DHA

Komşuya dükkanında bıçakla saldırı anı kamerada


Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Ömer K. tartıştığı husumetli olduğu komşusu Kenan P.'yi dükkanında bıçakladı. Kenan P. yaralanırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer K. ile husumetli olduğu komşusu Kenan P. arasında tartışma çıktı. Araya giren komşular tarafından tartışma kısa sürede sonlandırıldı. Tartışmanın ardından Kenan P. işlettiği büfeye geldi. Bir süre sonra Ömer K. eline bıçakla Kenan P.'nin iş yerine geldi. Durumu gören Kenan P. de tezgahtaki bıçağı aldı. İkili arasında çıkan kavgada Kenan P. 3 kez bıçaklanarak yaralandı. Ömer K. olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kenan P. ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, Ömer K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 
Kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-10-08 19:11:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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