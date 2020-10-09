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‘Yılın En Başarılı Esnaf Dostu Valisi’ ödülüne Çetin Oktay Kaldırım layık görüldü

İHA

‘Yılın En Başarılı Esnaf Dostu Valisi’ ödülüne Çetin Oktay Kaldırım layık görüldü

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye geneli esnaf ve sanatkarlar arasında düzenlenen anket sonucunda ‘Yılın En Başarılı Esnaf Dostu Valisi’ kategorisinde ilk sırada yer alarak 2020 Türkiye Esnaf Oscarları ödülüne layık görüldü.
Türkiye Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Balcı ve Türkiye Esnaf Haber Dergisi Esnaf RadyoTV Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Önge, bu kapsamda Vali Çetin Oktay Kaldırım’ı makamında ziyaret ederek ödülünü kendisine takdim ettiler. Pandemi süresinde oldukları için ödül töreni düzenleyemediklerini, Vali Kaldırım’a ödülünü takdim ederken kendisini tebrik ettiklerini ifade eden Türkiye Esnaf Haber Dergisi Esnaf RadyoTV Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Önge, 20 yıldır yayın hayatını sürdüren Türkiye Esnaf Haber Dergisi, Türkiye Esnaf RadyoTV olarak bu yıl 273’üncüsünü gerçekleştirdikleri ‘2020 Türkiye Esnaf Oscarları’ kapsamında ‘Yılın Esnaf Dostu ve En Başarılı Valisi’ anketine dergilerinin Türkiye genelindeki eskiyeni esnaf ve sanatkarlardan oluşan 17 bin 800 abonelerinin büyük bir ilgi gösterdiklerini, Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın ülke genelinden gönderilen 11 bin 487 oy ile Türkiye’nin En Başarılı ve Gerçek Esnaf Dostu Valisi seçilerek Türkiye Esnaf Oscarının da sahibi olduğunu kendisine verilen oylarla bu ödüle layık görüldüğünü ifade etti. Bu ödülün kendisi için çok özel bir yeri olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Balcı ve Türkiye Esnaf Haber Dergisi Esnaf RadyoTV Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Önge’ye de ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Herkese ve özellikle beni bu ödüle layık gören esnaf kardeşlerime çok teşekkür ediyorum
Kendisine layık görülen bu sıfattan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Herkese ve özellikle beni bu ödüle layık gören esnaf kardeşlerime çok teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun, esnafımızı temsilen sizlerden de böyle bir ödül almak bizim için bir şereftir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi esnafımız toplumumuzun bel kemiği, en önemli kesimi, alın teriyle kazanç sağlayan ve toplumu gerçekten ayakta tutan toplumun çimentosudur, en önemli yapı taşıdır. Bu kesim için bizler de ne yapsak azdır ve onların hakkını ödeyemeyiz. Gittiğim her yerde hem halkımızla iç içe olmayı hem de esnaflarımızla hasbihal etmeyi seven, şiar edinen birisiyim. Görev yaptığım her yerde mutlaka ziyaret edip onların çayını içerim, kahvesini içerim, dertlerini, sorunlarını dinlerim, setleriyle dertlenirim, çözüm üretmeye çalışırım” dedi.

Esnaflarımızla her daim birlikte olmaya devam edeceğiz
Esnaf ziyaretlerine her daim devam edeceğini belirten Vali Kaldırım, “Sakarya’dan önce görev yaptığımız Elazığ İlinde önemli bir deprem süreci yaşadık, bu konuda da esnaflarımız en büyük sıkıntıyı yaşayan kesimlerdendi. Şimdi ise pandemi süreciyle yine sıkıntı yaşamaktalar. Gerek deprem ve gerekse de pandemi sürecinde Elazığ İlinde esnaflarımızla çok uyumlu çalıştık, dertleriyle hemhal olduk, sorunları birlikte göğüsledik, birlikte çare ürettik. Burada da hakeza esnafımızla uyumlu çalışıyoruz, hem esnaf odalarımızla hem de esnaflarımız ile iç içeyiz. Esnafımız bizim başımızın tacı ve her zaman devletinin, milletinin yanında yer almış, değerlerine sahip çıkmış, toplumun vicdanı olmuş, aziz milletimizin değerlerini tam manasıyla temsil eden önemli bir kesim. Bundan dolayı esnaflarımızla her daim birlikte olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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