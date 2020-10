Terk eden yabancı uyruklu eşinden 20 yıldır boşanmaya çalışıyor 20 yıllık eşinden boşanmak isteyen Sevdiye Dumitru: “Beni terk edip gitti, 20 seneden beri boşanamıyorum” “Sevdiye Köse olarak kalmak, Sevdiye Köse olarak da ölmek istiyorum”

Sakarya’da yaşayan 4 çocuk annesi Sevdiye Dumitru, 20 yıl önce kendisini terk eden eşini boşamak için her yerde arıyor. 20 yıllık eşinden boşanmak isteyen Sevdiye Dumitru, “Sevdiye Köse olarak kalmak, Sevdiye Köse olarak ölmek istiyorum. Bu çektiğim çileler artık bitsin istiyorum” dedi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden Sevdiye Dumitru, ilk evliliğinden sonra Romanyalı Florian Dumitru ile evlendi. Evliliklerinden bir süre sonra haber vermeden ortadan kaybolan eşinden boşanmak isteyen Sevdiye Dumitru, eşinin nerede olduğunu bilmediği için boşanamıyor. İlk evliliğinden dört çocuğu olan Sevdiye Dumitru, Romanyalı biriyle tanıştığını ve onunla bir evlilik gerçekleştirdiğini, eşinin kendisini terk ederek kayıplara karıştığını ve kendisinden haber alamadığını dile getirdi. 20 senedir boşanmak için eşini arayan Sevdiye Dumitru, 4 kere mahkemeye başvurduğunu ancak karşı taraftan haber alınamadığı için boşanmanın gerçekleşmediğini söyledi. Evlilik cüzdanını da alarak kayıplara karışan eşi yüzünden mağdur olduğunu belirten Dumitru, maddi durumunun kötü olduğunu ve soyadının yabancı olmasından dolayı utanç duyduğunu ifade etti. Eski soyadını geri almak, eski soyadıyla yaşamak ve eski soyadıyla ölmek istediğini belirten Dumitru, yetkililerden mağduriyetinin giderilmesi için yardım çağrısında bulundu.



"Beni terk edip gitti, 20 seneden beri boşanamıyorum"

Terk edildiği için eşinden boşanamayan ve mağdur olduğunu dile getiren Sevdiye Dumitru, “21 yıl önce bir evlilik yaşadım ve beni terk edip, bırakıp gitti. Ne adı ne kendisi var. Hastanelere gittiğim zaman bana diyorlar ki sen yabancı ile mi evlisin, Sevdiye Dumitru denilince çekiniyorum ve utanıyorum da artık onun soyadını taşımak istemiyorum. Daha önceki evliliğimden 4 tane çocuğum 3 kızım, 1 oğlum var. İlk eşimden ayrıldığım zaman 4 tane çocuğum vardı. Ben Romanyalı birisiyle tanıştım ve evlendim. Daha sonrasında beni terk edip gitti, öldü mü kaldı mı hiçbir haber yok 20 seneden beri boşanamıyorum. 4 mahkeme açtım, 4’ü de beraat edildi mahkemelerimin. Gücüm yok daha ilerisine, boşanamıyorum, nasıl yapacağım bilemiyorum. Boşanmak istiyorum, ama karşı taraftan evet veya hayır cevabı gelmediğinden dolayı mahkeme ret cevabı veriyor ve mağdur oluyorum. Florian Dumitru ulaşılamıyor, benim evlilik cüzdanımda onda, onu da alıp gitti. Elimden hiçbir şey gelmiyor söylüyorum ama anlatamıyorum derdimi” dedi.



"Devletimin beni bu dertten kurtarmasını istiyorum"

Eski soyadını almak istediğini belirten Dumitru, “Çocuklarım da zamanında bana keşke evlenmeseydin, daha iyi olabilirdik dedi ama ben bir kadın olarak 4 tane çocuğuma bakamadığım için zor durumlar yaşadık. 4 tane çocuk yanımda olduğu için biraz sorunlu oldu onun için bir evlilik yapayım dedim ama o da beni terk etti gitti. 20 seneden beri öldü mü, kaldı mı hiçbir haber yok. Mahkemelerde ret geliyor. Boşanmak istiyor, bundan kurtulmak istiyorum. Hastanelere gittiğimiz zaman soyadım insanlara tuhaf geliyor ve bundan kurtulmak istiyorum. Devletimin beni bu dertten kurtarmasını istiyorum. Kendi soyadım Köse, ama Dumitru soyismini ben daha da taşımak istemiyorum. Çevremdekiler soyadımı görüp yabancı uyruklu musun deyince ben utanıyorum. Türk vatandaşıyım dediğim zaman da bana diyorlar ki Dumitru olarak yabancı soyadını taşıyorsun dedikleri zaman utanıyorum” diye konuştu.



"Sevdiye Köse olarak kalmak, Sevdiye Köse olarak da ölmek istiyorum"

Maddi durumunun kötü olduğunu, dayanacak gücü olmadığını vurgulayan Sevdiye Dumitru, “Yetkililere şunu söylemek istiyorum; benim sesimi duysunlar ve beni Florian Dumitru’ndan kurtarsınlar. Benim durumum yok, maddi durumum yok, kendim de rahatsızım hastanelere gidip geliyorum. Yeğenlerimin yanında kalıyorum. Yardım istemiyorum ama ben sadece Florian’dan ayrılmak istiyorum. Benim daha gücüm yok mahkeme açmaya. Mahkemelerde boşanamadığımı gördüğüm zaman tekrardan yıkılıp geri geliyorum. Nafaka falan istemiyorum, yeter ki beni boşasın istiyorum sadece. Soyadımı geri almak istiyorum; Sevdiye Köse olarak kalmak, Sevdiye Köse olarak da ölmek istiyorum. Bu çektiğim çileler artık bitsin istiyorum ben” şeklinde konuştu.



"Biz sadece boşanmasını istiyoruz"

Sevdiye Dumitru’nun kız kardeşi Asiye Yüksel Kız ise, “Kardeşimin her zaman yanındayım ve bu 20 senelik süreçte de yanındaydım. Aynı kardeşimin dediği gibi sadece kurtulmasını istiyorum. Biz sadece boşanmasını istiyoruz. Ablamızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur yani, bir an önce boşanarak bu olaydan kurtulmasını istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

