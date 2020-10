Serdivan Belediyesi Eylül’de 521 ailenin mutluluğunu paylaştı

Serdivan Belediyesi bebek hijyen paketleri ile yeni doğan bebeklerin ailelerine misafir oluyor.

İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda ihtiyaç sahibi olup olmamasına bakılmaksızın her ailenin evine misafir olduklarını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sadece Eylül ayı içerisinde 521 aileyi ziyaret ederek mutluluklarını paylaştıklarını söyledi.

Başkan Yusuf Alemdar, yeni doğan her bir bebeğin ailelerine yaşattıkları mutluluğu, ziyaret ettikleri her evde yakından gördüklerini belirterek; o sevinci küçük de olsa bir hoş geldin hediyesi ile paylaşmaktan, kendilerinin de son derece keyif aldıklarını söyledi. Alemdar, yeni doğan tüm bebeklere ve ailelerine hayırlı, sağlıklı ve uzun ömür dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.