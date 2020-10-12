Çalıların arasına poşet içinde saklanan 1 kilo esrar bulundu

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Ramiz Kaan OKTAR/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Söğütlü ilçesinde, çalıların arasına poşetle koyulan 1 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Söğütlü Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Söğütlü Akgöl Mahallesi mezarlık mevkisinde arama yaptı. Çalılık alanda poşet içine gizlenen, 10 litrelik plastik bidona konulan 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evde oturan T.Y., gözaltına alınırken, kardeşi H.Y.´nin ise arandığı öğrenildi. T.Y., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Söğütlü Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-12 11:42:01



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