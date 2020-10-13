Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesinin ikinci etabı başladı

Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesinin ikinci etabı kapsamında Yenigün Mahallesi’nde çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından ilk olarak Çıracılar, Papuççular ve Fabrika Caddelerinde tamamlanan ve vatandaşların beğenisini kazanan Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi’nin ikinci etabı Yenigün, Papuççular ve Semerciler Mahallesi’nin ihtiyaç tespit edilen kısımlarında hayata geçiriliyor. Yenigün Mahallesi’nde yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları sürekli inceleyen Başkan Mutlu Işıksu, Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusuf Özden’den bilgi alıyor, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor, çalışmalarla ilgili görüşlerini alarak anlık talimatlar veriyor.

Adapazarı insanının daha huzurlu ve daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için gayretli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Mutlu Işıksu, Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi’ni de bu doğrultuda çok önemsediklerini vurguladı. Projenin ikinci etabı kapsamında 3 mahallede toplam 37 sokağı yenilemekte oldukları bilgisini veren Başkan Işıksu, “Mahallemi Güzelleştiriyorum Projemizin ikinci etabının birinci kısmını Yenigün Mahallemiz oluşturuyor. Altyapı kurumlarımızın tamamladıkları çalışmalar neticesinde ilk olarak Yenigün Mahallemizde çalışmalarımızı başlattık, yoğun bir şekilde devam ediyoruz. 10 bin metrekarelik alanda, hemşehrilerimizle istişareli bir şekilde kaldırım, asfalt, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarıyla mahallemizin çehresini değiştiriyoruz. Ayrıca Papuççular Mahallemizin Değirmenhan, Akkadın ve 694 nolu sokakları ile Semerciler Mahallemizin Sait Faik ve Küçük sokaklarında da benzer bir yenileme çalışmaları uygulayacağız. Kıymetli hemşehrilerimizle sahada sürekli beraberiz. Çalışmalarımıza ilgi ve anlayış gösterip destek verdikleri için de çok teşekkür ediyoruz. Az kaldı, inşallah kısa sürede bu etapları da tamamlamak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.