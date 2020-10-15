112 ekibinin, kazadan son anda kurtulma anı kamerada

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, 112 Acil Sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, kavşakta önüne çıkan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. 112 ekibinin yaşadığı tehlikeli anlar araç içi kameraya yansıdı.

Olay, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Karapürçek sapağında meydana geldi. Rahatsızlanan bir kişiye müdahale etmek için yola çıkan 112 Acil Sağlık ekibi, trafik ışıklarının olduğu kavşağa doğru yaklaşırken önlerine çıkan hafif ticari araç nedeniyle tehlike yaşadı. Ambulans sürücüsü son anda direksiyonunu kırarak kaza yapmaktan kurtuldu. Bu anlar ambulansta bulunan araç içi kameraya yansıdı. Kazadan kurtulan sağlık ekibi yoluna devam etti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-15 15:08:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.