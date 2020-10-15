SUBÜ’de dersler online eğitim ile devam ediyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) Güz Yarıyılı online eğitim ile devam ediyor.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından ‘lms.subu.edu.tr’ adresi üzerinden yürütülen eğitimöğretim faaliyetleri oluşturulan altyapıyla sıkıntısız bir şekilde sürdürülüyor. Öğrenciler sanal sınıflarda görüntülü bir şekilde eş zamanlı olarak derslere katılabildiği gibi, daha sonra sisteme yüklenen videolardan ve materyallerden de derslerini takip edebiliyorlar.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin ilk tercih haline geldiğini hatırlatan UZEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Uzun, “Kısa süre içerisinde oldukça kullanışlı, örgün eğitime en yakın faydayı sağlayacak şekilde, sade ve kullanışlı bir sistem ortaya çıkardık. 5 Ekim’de derslerimiz başladı. Şu ana adar 270 bin dakikaya yakın canlı ders yapıldı. Toplam 18 bin 153 kullanıcıya hizmet sunduk. Günlük etkileşimimiz yaklaşık 10 bin düzeyinde. Sisteme tanımlanan 3 bin 65 dersimiz bulunuyor. Aynı anda 75 sanal sınıfta 7 bin 500 öğrenci derse katılabiliyor. Eğitimöğretimin sıkıntısız bir şekilde işlemesi için sorunlara hızlı bir şekilde dönüş yapabilmemiz gerekiyor. Bunun için sorun talep formu hazırladık. Randevu alabilmek içinse randevu talep formumuz var. Sürekli güncellediğimiz web sitemiz ‘uzem.subu.edu.tr’ adresi üzerinden her türlü bilgiye ulaşılabiliyor. Öğrencilerimiz ve hocalarımız diledikleri zaman bizlere ulaşabilirler” dedi.

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