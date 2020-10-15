Motorize polis ekibi kaçan aracı kovalarken minibüsle çarpıştı: 2 yaralı İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya: "Bir arkadaşımızın durumu iyi, diğer arkadaşımızın bilinci kapalı”

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yunus timinde görevli iki polis memurunun bulunduğu motosiklet ile dolmuşun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 polis yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139 no'lu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dur ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için peşine takılan motorize ekipler manevra yapan 54 M 0336 plakalı dolmuşla çarpıştı. Kazada yunus timinde görevli Mehmet T. ve Özkan A. isimli iki polis memuru yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Mehmet T. ağır yaralanırken Özkan A. isimli polis memuru ise hafif yaraladı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında yaralıları ziyaret eden Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, olay ile ilgili soruşturma başladıklarını ve ağır yaralı olan polis memurunu en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.



“Bütün sağlık ekiplerimiz seferber oldu”

Olayın yakinen takipçisi olduğunu ve yaralı olan polis memurlarının sağlıklarına bir an önce kavuşması temennisinde bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, “20.00 sıralarında yunus ekibimiz normal devriye görevini ifa ederken bir araç ekibimizi gördüğünde kaçıyor bunun üzerine arkadaşlarımız aracın peşine düşüyor ve o anda başka bir araç ile kaza yapıyorlar, çarpışmak sureti ile. Şuanda bir arkadaşımızın durumu iyi hayati tehlikesi yok, kırıkları mevcut. Diğer arkadaşımızın bilinci kapalı ama şu an için hayati fonksiyonları yerinde. Doktorlar durumunun stabil olduğunu söylüyorlar, entübe durumda. Duamız onunla bütün gayretlerimiz, çabalarımız onunla. Bütün sağlık çalışanlarımız, başhekimimiz ve sağlık müdürümüz başta olmak üzere seferber oldular. İnşallah arkadaşımız en kısa sürede sağlığına kavuşur ve en kısa sürede aramıza katılır bütün temennimiz bu” dedi.

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