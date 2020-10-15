'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü yakalamaya çalışan 2 polis memuru kazada yaralandı



Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücüyü yakalamaya çalışan 2 polis memuru motosikletin, minibüse çarpması sonucu yaralandı. Polis memurlarından 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay akşam saatlerinde, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 1139 Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz kişinin kullandığı otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında motosikletli yunus ekibi, 54 M 0336 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan polis memuru Mehmet Tekcan ve Özkan Aslan yaralandı.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Bu sırada bir ihbar üzerine bölgeye gelen sivil polis ekibi durumu görünce yaralı polis memurlarından kalbi duran Mehmet Tekcan'a müdahalede bulundu. Kalp masajıyla hayata döndürülen Mehmet Tekcan ile Özkan Aslan, gelen sağlık görevlilerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından, kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

POLİS MEMURLARINDAN BİRİ ENTÜBE

Hastaneye gelen Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Saat 20.00 sıralarında yunus ekibimiz normal devriye görevini ifa ederken bir araç ekibimizi gördüğünde kaçıyor. Arkadaşlarımız aracın peşine düşüyor ve o anda başka bir araç ile kaza yapıyorlar. Şu anda bir arkadaşımızın durumu iyi hayati tehlikesi yok, kırıkları mevcut. Diğer arkadaşımızın bilinci kapalı ama şu an için hayati fonksiyonları yerinde. Doktorlar durumunun stabil olduğunu söylüyorlar, entübe durumda. Duamız onunla bütün gayretlerimiz, çabalarımız onunla. Bütün sağlık çalışanlarımız, başhekimimiz ve sağlık müdürümüz başta olmak üzere seferber oldular. İnşallah arkadaşımız en kısa sürede sağlığına kavuşur ve en kısa sürede aramıza katılır bütün temennimiz bu."DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-15 22:35:46



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