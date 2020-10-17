Sapanca Gölü´nde bulunan kano-kürek tesisi birçok sporcuya ev sahipliği yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sapanca Gölü´nde bulunan kano-kürek tesisi birçok sporcuya ev sahipliği yapıyor

DHA

Sapanca Gölü´nde bulunan kano-kürek tesisi birçok sporcuya ev sahipliği yapıyor


Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),(DHA)- Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sapanca Gölü yanında yapımı tamamlanan kano-kürek tesisinde, milli takım sporcuları antrenman yaparken, kulüplerden çok sayıda sporcuya da ev sahipliği yapıyor. 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Serdivan ilçesinde Sapanca Gölü kenarına kurulan ve yaklaşık yaklaşık 200 sporcunun antrenman yapabildiği, milli sporculara ev sahipliği yapan kano-kürek tesisi, önümüzdeki günlerde yelken sporcularına da ev sahipliği yapacak. Kısa süre önce gölden kanoların çıkartılabilmesi için vinç yapılan, çevre düzenlemesine başlanılan tesisin en büyük özelliği ise Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde bulunan tesisle karşılıklı olarak parkur hazırlanabilmesi olacak. Yarışlarda ve antrenmanlarda kullanılan kano, kayık ve yelkenlilerin bakım ve onarım çalışmaları da bu tesis içerisinde bulunan kayıkhane ve tamirhanelerde gerçekleştirilebilecek. 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Aygün, "Kano ve kürek sporcularına yeni tesisler kazandırmak ve bakım onarım ile alakalı çalışmaları yapabilecekleri kayıkhanemizi geçen sene buraya inşa ettik. Sudaki teknelerimizin karaya daha rahat ve sorunsuz alınabilmesi için bir vinç inşa ettik. Tekneleri teknik olarak daha rahat karaya alacağız. Çocuklarımıza yük binmeden ve kayıklarımız zarar görmeden kayıkhaneye çekilecekler" dedi. 
Sapanca Gölü'nün yelken sporuna da ev sahipliği yapacağın ifade eden Aygün, "Sakarya doğasıyla, coğrafi yapısıyla ve konumuyla çok güzide bir şehir. Sapanca Gölü hem içme suyu havuzu hem de kano kürek sporuna ve yakında açılacak olan yelken sporuna ev sahipliği yapacak. Kano, kürek ve yelken sporlarını daha rahat yapılabilmesi için bu tesisi baştan aşağı yeniliyoruz. İnşallah yakın süreçte de uluslararası organizasyonlar yapacağız" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Özgür Aygün'ün açıklamaları 
-Antrenman detayları   DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2020-10-17 10:27:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
YEREL HABERLER Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
Fındıklıktaki konteyner alev alev yandı, patlayan tüpler korkuttu
YEREL HABERLER Fındıklıktaki konteyner alev alev yandı, patlayan ...
Polislerin kovalamacada yaralanmasına neden olan şüpheliler, yakalandı
YEREL HABERLER Polislerin kovalamacada yaralanmasına neden olan ...
Sakarya'da polislerin yaralandığı kazada 3 gözaltı 2 polisin yaralanmasına neden olan şüphelile yakalandı Ehliyetleri olmadığı için polisten kaçtılar
YEREL HABERLER Sakarya'da polislerin yaralandığı kazada 3 gözaltı 2 ...
D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı Kadın hastanede hayatını kaybederken, araç sürücüsü gözaltına alındı
YEREL HABERLER D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen ...
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü yakalamaya çalışan 2 polis memuru kazada yaralandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü yakalamaya çalışan 2 ...
Motorize polis ekibi kaçan aracı kovalarken minibüsle çarpıştı: 2 yaralı İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya: "Bir arkadaşımızın durumu iyi, diğer arkadaşımızın bilinci kapalı”
YEREL HABERLER Motorize polis ekibi kaçan aracı kovalarken minibüsle ...
Sakarya’da ağaç yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da ağaç yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
Mobil Destek Araçları eğitime destek vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Mobil Destek Araçları eğitime destek vermeye devam ...
SUBÜ’de dersler online eğitim ile devam ediyor
YEREL HABERLER SUBÜ’de dersler online eğitim ile devam ediyor
112 ekibinin, kazadan son anda kurtulma anı kamerada
YEREL HABERLER 112 ekibinin, kazadan son anda kurtulma anı kamerada
‘4. İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu’ sona erdi
YEREL HABERLER ‘4. İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe ...
Jandarmadan okul servislerine korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan okul servislerine korona virüs denetimi
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Operasyonda 1 kilo 845 gram hint keneviri ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X