Sapanca Gölü´nde bulunan kano-kürek tesisi birçok sporcuya ev sahipliği yapıyor



Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),(DHA)- Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sapanca Gölü yanında yapımı tamamlanan kano-kürek tesisinde, milli takım sporcuları antrenman yaparken, kulüplerden çok sayıda sporcuya da ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Serdivan ilçesinde Sapanca Gölü kenarına kurulan ve yaklaşık yaklaşık 200 sporcunun antrenman yapabildiği, milli sporculara ev sahipliği yapan kano-kürek tesisi, önümüzdeki günlerde yelken sporcularına da ev sahipliği yapacak. Kısa süre önce gölden kanoların çıkartılabilmesi için vinç yapılan, çevre düzenlemesine başlanılan tesisin en büyük özelliği ise Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde bulunan tesisle karşılıklı olarak parkur hazırlanabilmesi olacak. Yarışlarda ve antrenmanlarda kullanılan kano, kayık ve yelkenlilerin bakım ve onarım çalışmaları da bu tesis içerisinde bulunan kayıkhane ve tamirhanelerde gerçekleştirilebilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Aygün, "Kano ve kürek sporcularına yeni tesisler kazandırmak ve bakım onarım ile alakalı çalışmaları yapabilecekleri kayıkhanemizi geçen sene buraya inşa ettik. Sudaki teknelerimizin karaya daha rahat ve sorunsuz alınabilmesi için bir vinç inşa ettik. Tekneleri teknik olarak daha rahat karaya alacağız. Çocuklarımıza yük binmeden ve kayıklarımız zarar görmeden kayıkhaneye çekilecekler" dedi.

Sapanca Gölü'nün yelken sporuna da ev sahipliği yapacağın ifade eden Aygün, "Sakarya doğasıyla, coğrafi yapısıyla ve konumuyla çok güzide bir şehir. Sapanca Gölü hem içme suyu havuzu hem de kano kürek sporuna ve yakında açılacak olan yelken sporuna ev sahipliği yapacak. Kano, kürek ve yelken sporlarını daha rahat yapılabilmesi için bu tesisi baştan aşağı yeniliyoruz. İnşallah yakın süreçte de uluslararası organizasyonlar yapacağız" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Özgür Aygün'ün açıklamaları

-Antrenman detayları DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-17 10:27:50



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