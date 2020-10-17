Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu (3)

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MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Adapazarı'nda 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun yaralandığı kazada, `Dur´ ihtarına uymayanların içinde bulunduğu otomobili takip eden motosikletli polis ekibinin çarptığı minibüsün sürücüsü K.P., Sakarya Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.P., tutuklandı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-17 15:29:07



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