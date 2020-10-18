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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları başladı

İHA

Sakarya'da 2325 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde parkur testi niteliğindeki yarışın startı verildi.

Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları başladı

Sakarya'da 2325 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde parkur testi niteliğindeki yarışın startı verildi.
Sakarya'da 2325 Ekim tarihleri arasında yapılacak Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen ve parkur testi niteliğindeki yarış Dünya Şampiyonası parkurunda başladı. Mücadele, toplamda 12 ülkeden 44 sporcunun katılımıyla korona virüs tedbirleri kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. 2019 Yılı Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonu olan Kolombiyalı Hector Leonardo Paez'in de mücadele verdiği 110 kilometrelik test yarışı, aynı zamanda dünya şampiyonu bir sporcunun Türkiye'de yaptığı ilk yarış olarak da dikkat çekiyor.
Parkur güzergahlarında ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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