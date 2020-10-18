Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları başladı

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Sakarya'da 2325 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde parkur testi niteliğindeki yarışın startı verildi.

Sakarya'da 2325 Ekim tarihleri arasında yapılacak Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen ve parkur testi niteliğindeki yarış Dünya Şampiyonası parkurunda başladı. Mücadele, toplamda 12 ülkeden 44 sporcunun katılımıyla korona virüs tedbirleri kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. 2019 Yılı Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonu olan Kolombiyalı Hector Leonardo Paez'in de mücadele verdiği 110 kilometrelik test yarışı, aynı zamanda dünya şampiyonu bir sporcunun Türkiye'de yaptığı ilk yarış olarak da dikkat çekiyor.

Parkur güzergahlarında ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

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