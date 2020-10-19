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Sakarya’da kauçuk fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu Yaklaşık 5 saat sonra söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi Çıkan yangında paniğe kapılan esnaf Recep Duman: “Yangını gördüğümde korktum”

İHA

Sakarya’da kauçuk fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu Yaklaşık 5 saat sonra söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi Çıkan yangında paniğe kapılan esnaf Recep Duman: “Yangını gördüğümde korktum”

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında çıkan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesi sonrasında söndürüldü. Paniğe neden olan yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan bir kauçuk üreten fabrikada gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir neden den dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrasında fabrikada çıkan yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken itfaiye erlerinin zor şartlar altına mücadele verdiği bir kez daha gözler önüne serildi. Meydana gelen yangında paniğe kapılan esnaf Recep Duman ise yangını gördüğü esnada korktuğunu ve yaralanan olmadığını belirtti.
Yangında paniğe kapıldıklarını söyleyen Recep Duman adlı esnaf, “Yangın gece 3 buçuk civarı çıkmış ben saat 5 gibi geldim. Yangını gördüğümde korktum. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyordu. Fabrikada çalışan bir kişi vardı ona da bir şey olmadı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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