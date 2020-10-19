Başkan Kılıç, muhtarlar ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç, muhtarlar ile bir araya geldi

İHA

Başkan Kılıç, muhtarlar ile bir araya geldi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında ilçedeki muhtarlar ile bir araya geldi.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Erenler İlçesindeki muhtarlar ile bir araya gelerek muhtarları tebrik etti. Sakarya Parkta gerçekleşen programda Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Kılıç, ilçede devam eden ve hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Düzenlenen programa Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül ve Serkan Cerrahoğlu da katıldı. Toplantıda ilk olarak söz alan Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, “Erenler ilçemiz için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Kılıç ve mesai arkadaşları ile güzel bir ivme yakaladık. İnşallah bu şekilde ilçemize hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Muhtarların da söz aldığı ve aynı zamanda çalışmaların ve taleplerin de masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle devletin milletimizle her gün ruberu, yani yüz yüze ilişki içinde olan seçilmiş temsilcileri, muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü gönülden tebrik ediyor ve kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hitler'in kayıp denizaltısı, 'hayalet ağlar'a teslim
YEREL HABERLER Hitler'in kayıp denizaltısı, 'hayalet ağlar'a teslim
Sakarya’da ıspanak hasadı buruk başladı Geçen sene zehirlenme iddiasından bu sene fiyatlardan dolayı çiftçinin yüzü gülmedi Çiftçi Recep Tezeriş: “Bu seneki fiyatlar biraz daha iyi ama çiftçinin yüzünü güldürmüyor” Erenler-Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek: “Sakarya ıspanak konusunda Türkiye’de birinci kalitededir”
YEREL HABERLER Sakarya’da ıspanak hasadı buruk başladı Geçen sene ...
Sakarya'da, kauçuk imalathanesindeki yangın 5 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Sakarya'da, kauçuk imalathanesindeki yangın 5 saatte ...
Sakarya’da kauçuk fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu Yaklaşık 5 saat sonra söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi Çıkan yangında paniğe kapılan esnaf Recep Duman: “Yangını gördüğümde korktum”
YEREL HABERLER Sakarya’da kauçuk fabrikasında çıkan yangın paniğe ...
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları sona erdi Dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edildi
YEREL HABERLER Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test ...
Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Otomobilde ...
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları başladı
YEREL HABERLER Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test ...
Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar
YEREL HABERLER Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar
Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu (3)
YEREL HABERLER Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu (3)
Yunus polisinin şehit olduğu kazaya karışan dolmuş şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Yunus polisinin şehit olduğu kazaya karışan dolmuş ...
Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu (2)
Şehit olan eşinin tabutuna sarılarak söyledikleri yürekleri dağladı Şehit eşi Büşra Tekcan: "Almayın doyamadım ki daha yeni evliydik" Eşinin şehit olmasına sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılması için Vali Kaldırım'dan söz istedi Sakarya’da şehit olan yunus timi polisi cenaze töreni ardından memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit olan eşinin tabutuna sarılarak söyledikleri ...
Sakarya’da kaza yapan yunus timinde görevli polis memuru şehit oldu
YEREL HABERLER Sakarya’da kaza yapan yunus timinde görevli polis ...
Sapanca Gölü´nde bulunan kano-kürek tesisi birçok sporcuya ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Sapanca Gölü´nde bulunan kano-kürek tesisi birçok ...
Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
YEREL HABERLER Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X