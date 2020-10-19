Almanya’nın tarihi deniz altısı U-20 balıkçı ağlarıyla kaplı olarak Sakarya'da fotoğraflandı Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı o fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Sakarya Karasu açıklarında çekilen U20 denizaltısının balıkçı ağlarıyla kaplanmış fotoğraflarını medya hesabında paylaştı.

2. Dünya savaşı sırasında Almanya’nın Rus gemilerine saldırmak üzere tuna nehri aracılığıyla Karadeniz’e indirdiği denizaltı gemilerinden olan U20’nin yalnızlığı dalış severlerin ziyareti ile son buldu. 35 derecelik açıyla sol tarafa yatık duran 42,7 metre boyunda, 4,1 metre eninde olan 270 tonluk denizaltı Karasu açıklarında ve denizin 23 metre altında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan tarafından fotoğraflandı. Denizaltının balıkçı ağları ile kaplanan fotoğraflarını Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından, “U20 Hitlerin kayıp denizaltısından biri. Sakarya Karasu açıklarında ve 2. Dünya savaşının tanığı. Bu tarihi korumalı ve dalış turizmine kazandırmalıyız. Ancak şimdi hayalet ağlara teslim” dedi.

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