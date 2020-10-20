Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Hendek ilçesinde düzenlenen "Sağlık için pedal çevir" etkinliğine çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.
Hendek Gençlik Merkezi tarafından "Sağlık için pedal çevir" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yaklaşık 200 sporcu ve ilçe sakini katıldı. Katılımcılar Türk bayraklarıyla süslenen bisikletlerle yaklaşık 8 kilometrelik parkurda pedal çevrildi. Hendek Gençlik Merkezi Müdürü Orhan Karagözlü, "Başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sporun her dalıyla ilgilenmeye davet ediyoruz. Bizler de yaptığımız çeşitli projelerle gençleri ve kulüpleri bir araya getirerek spora yönlendiriyoruz. Her yaştan genç ve kendini genç hisseden herkesi etkinliklere katılmaya davet ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Etkinlikten drone görüntüsü
- Bisikletçiler detay
- Bisiklet turu detay
DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Hendek Ramiz Kaan OKTAR
2020-10-20 11:42:35
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