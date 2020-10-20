Sakarya´da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya´da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

DHA

Sakarya´da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı


ERENLER (Sakarya),(DHA)SAKARYA'da, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 152 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kullananlara ve satanlara yönelik 152 polisin katılımıyla saat 05.00 sıralarında farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Erenler ilçesinde yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 kurusıkı tabanca, el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 39 bin 100 TL ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı. 15 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR
2020-10-20 18:29:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya’da 152 polisin katılımı ile şafak operasyonu Uyuşturucu madde ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da 152 polisin katılımı ile şafak ...
Yardım parası diyerek Belarus rublesi verip, teminat olarak 1 kilo altın aldılar
YEREL HABERLER Yardım parası diyerek Belarus rublesi verip, teminat ...
Değersiz Belarus parası ile insanları dolandıran şahıslar gözaltına alındı İhtiyaç sahiplerine yardım edeceğiz diyerek dolandırdılar Değersiz paraları verip aldıkları 1 kilogram altın ile ortadan kayboldular İstanbul'da yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Değersiz Belarus parası ile insanları dolandıran ...
7 kişinin ölümüne neden olan havai fişek fabrikasına sulama sistemi kuruluyor
YEREL HABERLER 7 kişinin ölümüne neden olan havai fişek fabrikasına ...
6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali başlıyor
YEREL HABERLER 6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali başlıyor
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba amacına ulaştı Önce baba daha sonrasında oğlu takla atarak namaza durdu Camide gülümseten görüntüler caminin güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba amacına ...
Korona virüsü hiçe sayarak gece kulübünde eğlencenin dibine vurdular Adapazarı İlçe Kaymakamlığı konu ile ilgili inceleme başlattı
YEREL HABERLER Korona virüsü hiçe sayarak gece kulübünde eğlencenin ...
Babanın, camiyi sevdirmek için oğluyla oynadığı oyun kamerada
YEREL HABERLER Babanın, camiyi sevdirmek için oğluyla oynadığı oyun ...
Almanya’nın tarihi deniz altısı U-20 balıkçı ağlarıyla kaplı olarak Sakarya'da fotoğraflandı Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı o fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı
YEREL HABERLER Almanya’nın tarihi deniz altısı U-20 balıkçı ...
SUBÜ, +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamındaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi
YEREL HABERLER SUBÜ, +1 Uygulamalı Eğitim Modeli kapsamındaki iş ...
İşten çıkarak evine dönmek istediği esnada kaza yaparak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İşten çıkarak evine dönmek istediği esnada kaza ...
Başkan Kılıç, muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, muhtarlar ile bir araya geldi
Hitler'in kayıp denizaltısı, 'hayalet ağlar'a teslim
YEREL HABERLER Hitler'in kayıp denizaltısı, 'hayalet ağlar'a teslim
Sakarya’da ıspanak hasadı buruk başladı Geçen sene zehirlenme iddiasından bu sene fiyatlardan dolayı çiftçinin yüzü gülmedi Çiftçi Recep Tezeriş: “Bu seneki fiyatlar biraz daha iyi ama çiftçinin yüzünü güldürmüyor” Erenler-Arifiye Ziraat Odası Başkanı Fehmi Özüpek: “Sakarya ıspanak konusunda Türkiye’de birinci kalitededir”
YEREL HABERLER Sakarya’da ıspanak hasadı buruk başladı Geçen sene ...
Sakarya'da, kauçuk imalathanesindeki yangın 5 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Sakarya'da, kauçuk imalathanesindeki yangın 5 saatte ...
Sakarya’da kauçuk fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu Yaklaşık 5 saat sonra söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi Çıkan yangında paniğe kapılan esnaf Recep Duman: “Yangını gördüğümde korktum”
YEREL HABERLER Sakarya’da kauçuk fabrikasında çıkan yangın paniğe ...
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları sona erdi Dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edildi
YEREL HABERLER Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test ...
Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Otomobilde ...
Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test yarışları başladı
YEREL HABERLER Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın test ...
Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar
YEREL HABERLER Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X