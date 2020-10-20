BAE ajanı, MİT operasyonuyla yakalandı

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık yaptığı iddiasıyla Sakarya´nın Adapazarı ilçesinde 1 kişiyi yakaladı.
MİT, Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık yaptığı iddia edilen kişiyi takibe aldı. MİT, ajanlık yapan kişinin Adapazarı'nda bulunduğunu belirledi. MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri düzenledikleri operasyonla ajanlık yapan kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi işlemler için adliyeye götürüldü. Operasyon büyük gizlilik içinde yürütülürken, konuyla ilgili açıklama yapılmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2020-10-20 23:55:05
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