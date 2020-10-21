Başkan Alemdar, Arabacıalanı esnafına misafir oldu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Arabacıalanı Mahallesi’nde esnafları ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı Adem Bayraktar ile bir araya geldi.

İşletme sahiplerinin dükkanlarına misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; pandemi döneminde devletin tüm imkanları ile esnafın yanında olduğunu belirterek, küresel çapta yaşanan bu sıkıntılı sürecin üstesinden bu birliktelikle gelineceğini söyledi. Devletin tüm imkanlarını esnaftan sanayicisine her kesim için seferber ettiğini dile getiren Alemdar, zorlu bir dönemden geçildiğini belirterek, esnaf ve sanatkarlara sağlanan desteklerin yanı sıra çalışanların haklarının da yine devlet tarafından güvence altına alınmasının önemine değindi.

Serdivan Belediyesi olarak devletin yerel yönetimlere sunduğu tüm imkanları da yine vatandaşlar ve bölge esnafı için kullanıldıklarını ifade eden Yusuf Alemdar, işletmelerin dezenfekte ve temizliğinden, maske teminine; gıda dağıtımından temel belediyecilik çalışmalarına kadar her konuda sahada çalışmaya, vatandaşın, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Alemdar ziyaretlerin ardından Arabacıalanı Mahalle Muhtarı Adem Bayraktar’la bir araya gelerek, süreç boyunca yapılan ve bundan sonrası yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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