Pandemi sürecinde ata binmek ruhsal ve fiziksel olarak terapi sağlıyor Sakarya Atlı Spor Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önsoy: “Atın hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok sayıda faydaları var”

Pandemi sürecinde evde kalan çocukların ve yetişkinlerin ruhsal ve fiziksel durumlara at binmenin terapi olduğunu söyleyen uzmanlar, eğitim sürecinde bilgisayar başında kalan çocukların bazılarında oluşan duruş bozukluklarının tedavisinde de ata binmeyi öneriyor.

Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını sürecinde evde kalan ve masa başında online olarak ders gören bazı çocuklarda psikolojik ve fiziksel bozukluklara uzmanlar at biniciliği sporunu önerdi. Uzman önerisi ile atlı sporlara yönelen vatandaşların yoğun olarak tercih ettikleri yerler arasında bulunan ve Sakarya’da 20 milyon TL yatırımla kurulan Sakarya Atlı Spor Köyü(SASK), vatandaşlara atla terapi imkanı sağlıyor. Pandemi sürecinde çocukların evlerden çıkamamasından dolayı psikolojik olarak çöküntü yaşadıklarını dile getiren Çocuk Gelişimi Uzmanı Duygu Uyar, bu süreçte çocukların doğa ile iç içe olmaları gerektiğini belirtti. Online olarak bilgisayar ve tabletlerden eğitim gören çocukların ve bilgisayar başında çalışan yetişkinlerin bazılarında duruş bozuklukları meydana geldiğini dile getiren Uzman Fizyoterapist Fırat Aldemir ise duruş bozukluklarının ata binme ile düzelebileceğine ve bu tür sorunları olan vatandaşların at binme sporu ile ilgilenebileceğini vurguladı.



Ailelerimize doğayı, hayvanları ve ata binmeyi öneriyoruz

Pandemi sürecinde danışanlarına doğayı, hayvanları ve ata binmeyi önerdiğini söyleyen Çocuk Gelişimi Uzmanı Duygu Uyar, “Pandemi sürecinde çocukların gelişimi için doğanın ve hayvanların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Böyle bir ortamda çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri destekleniyor. Buraya gelen çocukların kocaman bir canlıyla aynın anda hareket ettiğinde uyum salıyor ve empati geliştiriyor. Her geldiğinde yeni bir şeyler öğrendiğinde ve başardığında ben yapabilirim duygusu kazanınca öz güveni artıyor. Buraya gelen çocuklar burada öğrendiklerini sosyal hayatında faaliyete geçiriyor. Arkadaş ilişkileri bozuksa düzelebiliyor odaklanma sorunu varsa odaklanma sorunu ortan kalkabiliyor. Pandemi sürecinde evde kalmanın vermiş olduğu olumsuzluklar sonucunda danışanlarımız arttı. Çünkü çocuklar hiçbir şekilde kendilerini ortamlarda ifade edemediler, anlatamadılar, sokağa çıkamadılar bunu için sürekli gelen ailelerimize doğayı, hayvanları ve ata binmeyi öneriyoruz. Bu konuda da Sakarya büyük avantaj” dedi.



Vücut simetrisini en iyi sağlayan sporlardan biri atlı sporlar

Duruş bozukluları konusunda ata binmenin iyi geleceğini belirten Fizyoterapist Fırat Aldemir, “Ata binmek çocuklarda fiziksel olarak omurga sağlığını korumak, kas, güç dengesini korumak, koordinasyonu düzenlemek gibi faydaları var. Güzel bir duruş sergilemesi açısından önemli faydaları var. Maalesef eve kapanma sürecinde evde çalışan aileler olsun masa başında çalışan insanlar olsun bilgisayar ve tabletler başında işlerini yapmak zorunda kaldılar. Bu süreçte kapalı alanda değil de daha çok açık alanda bir spora ihtiyaç doğdu. Bu sporların içerisinde vücut dengesini en iyi düzenleyip vücut simetrisini en iyi sağlayan sporlardan biri atlı sporlar tercih edildi” diye konuştu.



"Atın hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok sayıda faydaları var"

Atlı sporun faydalarından bahseden Sakarya Atlı Spor Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önsoy ise, “Atın hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok sayıda faydaları var. En önemlisi de at mutluluktur. Çok ciddi anlamda bir efor harcarsınız. Her yönüyle faydalı spor ve iyi bir dosttur. Tesisimize çok olumlu tepkiler var. Alanımız çok büyük o yüzden hem pandemiden uzak ve buraya gelenler spor yapabiliyorlar. Eğlenebiliyorlar, kahvaltıya gelebiliyorlar, buraya gelerek günlerini burada çok mutlu bir şekilde geçirebiliyorlar. Pandemi sürecinde evlerde kaldık. Normalleşme sürecinde dışarı çıktığımızda da herkeste bir kapalı alan korkusu başladı. Buraya gelen arkadaşlarımız büyük bir alan olduğu, spor yapabilecekleri, yemek yiyecekleri bir alan olduklarını gördüler. Ondan sonrada bir talep patlaması yaşadık büyük bir alana sahip olduğumuz için sosyal mesafe konusunda da sıkıntı yaşayamadıklarını gördüler” şeklinde konuştu.



Odaklanmaya ve konsantrasyonu çok faydalı

Uzman uyarısı ile İstanbul’dan geldiği Sakarya’ya at binerek terapi gören Ayşenur Karaca, “İstanbul’da yaşıyorum. Hafta sonlarında da burada evimiz olduğu için buraya at binmeye geliyorum. Hem bir spor olarak yapmak istiyorum hem de ata binerken dik durmamızı sağlıyor vücut gelişimimizi sağlıyor. Aynı zamanda ata yön vermeyi sağlıyoruz buda odaklanmaya ve konsantrasyonu çok faydalı. Kesinlikle pandemi sürecinde çok fazla evde kaldık. Hem doğayla iç içe olduğu için hem de açık hava sporu olduğu için açıkçası biniciliğe başladım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.