Sokak sokak gezerek hayvanları besleyen gençler takdir topladı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gençler örnek bir çalışmaya imza attı. Mahalle mahalle gezerek sokak hayvanlarını elleri ile besleyen gençlerin hassas davranışı takdir topladı.

Karasu ilçesinde yaşayan Tunahan Kayıkçıoğlu, Dilan Çakmak ve Umutcan Arslan isimli 3 genç ilçede yaşayan sahipsiz hayvanlara yönelik örnek bir çalışma yaptı. Kendi imkanlarıyla aldıkları hayvan yemleri ile mahalle mahalle gezerek sokak hayvanlarını beslediler. Hayvanları besleyen gençlerden Tunahan Kayıkçıoğlu, “Biz daha önceden belirlediğimiz noktalara, insanları rahatsız etmeyecek şekilde yem bıraktık” dedi.

Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret eden gençlerin, ilçe merkezindeki mahallelerin ardından çevre mahallelerde de bir çalışma yapacakları öğrenildi.

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