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Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşı Sakarya’da ilk gönüllüye yapıldı Aşı için gönüllü olan Kardiyoloji bölümünde görevli Prof. Dr. Harun Kılıç: “Bu aşılamanın önemli olduğunu vurgulamak için bu işe gönüllü oldum” Sakarya Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hekimi Doç. Dr. Fikret Halis: “Hastane olarak böyle bir aşı çalışmasında bir basamak olmamız bizi mutlu edecek”

İHA

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşı Sakarya’da ilk gönüllüye yapıldı Aşı için gönüllü olan Kardiyoloji bölümünde görevli Prof. Dr. Harun Kılıç: “Bu aşılamanın önemli olduğunu vurgulamak için bu işe gönüllü oldum” Sakarya Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hekimi Doç. Dr. Fikret Halis: “Hastane olarak böyle bir aşı çalışmasında bir basamak olmamız bizi mutlu edecek”

Korona virüs salgınına karşı Almanya’da geliştirilen aşı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gönüllü olan ilk kişiye yapıldı. Aşı için gönüllü olan Kardiyoloji bölümünde görevli 47 yaşındaki Prof. Dr. Harun Kılıç, “Bu virüsten kaçış yok, bu virüsü ölü veya bir şekilde canlı alacağız. Bu şekilde almak en doğrusu ve kolay“ dedi.
Ulusal pandemi olan korona virüs salgınına karşı Almanya’da geliştirilen aşı Türkiye’de 9 merkezde gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı. 9 merkezden birisi olan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de gönüllü olan Kardiyoloji bölümünde görevli 47 yaşındaki Prof. Dr. Harun Kılıç’a ilk aşı vuruldu. Korona virüs aşısı olan Kılıç, devam eden pandemi sürecinde salgının giderilmesi için yapılan çalışmalara gönüllü olduğunu ve bu süreçte aşının yan etkilerini her gün kendisine verilen cihazla bildireceğini kaydetti. Sakarya Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hekimi Doç. Dr. Fikret Halis ise aşının karma yaş guruplarında gönüllü olan 32 kişiye daha yapılacağını dile getirdi.

"Başarılı bir sonuç çıkar ve dünya da bu illetten kurtulur"
Aşı için gönüllü olan Sakarya Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümünde görevli 47 yaşındaki Prof. Dr. Harun Kılıç’ “Aşıya güvendiğim için oluyorum. Sonuçta bu virüsü bir şekilde herkes alacakmış gibi duruyor. Bu virüsten kaçış yok; bu virüsü ölü veya bir şekilde canlı alacağız. Bu şekilde almak en doğrusu ve kolay olduğu için, mutlaka bu aşılamanın önemli olduğunu vurgulamak için bu işe gönüllü oldum. Umut ediyorum inşallah bu aşıdan başarılı bir sonuç çıkar ve dünya da bu illetten kurtulur, insanlığa bir faydamız dokunur” dedi.

"Tedavi çalışmaları tüm dünyada yaygın olarak devam ediyor"
Sakarya Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Hekimi Doç. Dr. Fikret Halis, “Sadece ülkemiz değil, bütün dünya korona virüs dolayısıyla olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bu noktada tedavi çalışmaları tüm dünyada yaygın olarak devam ediyor. Bu tedavi basamaklarından birisi de korona virüs aşısından dünyada ve ülkemizde de yaygın olarak çalışmaları yapılan aşı çalışması. Bu aşı çalışmasında da aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tabii ki gönüllü arkadaşların olması ve ilk gönüllülerinde buradan olmasından dolayı da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Hastane olarak böyle bir aşı çalışmasında bir basamak olmamız, katkı sağlamamız hem insanlık yararına hem de bu hastalığı geçiren tüm insanlar için faydalı olacağını umduğumuz bir çalışmanın içerisine girmek ayrıca bizi mutlu edecek” diye konuştu.

"32 kişilik bir gönüllü ekibimiz olacak"
Aşının 32 kişiye yapılacağını belirten Halis, “Birçok basamağı olan bir aşı, çok merkezli sadece Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi değil, gerek yurt dışı ve gerek yurt içinden birçok merkezin dahil olduğu çok merkezli bir aşı çalışması. Toplam olarak bizim hastanede de 32 kişilik bir gönüllü ekibimiz olacak, onlara aşı çalışmasında, aşıyı uygulayacağız inşallah. Hepsinin takipleri; herhangi bir yan etki olup olmaması belli bir süreyle takip edilecek. Herhangi bir tıbbi sağlık sorunu ortaya çıktığında da erken müdahale açısından sürekli kontrol ve gözetim altında olacaklar bu arkadaşlarımız” şeklinde konuştu.

"Gönüllü kişileri öncelikle bu çalışmaya dahil ediyoruz"
Aşı için yaş sınırlamaları olduğunu belirten Halis, “Aşı için bir takım yaş sınırımız var, ekarte ettiğimiz yani özellikle risk faktörlerinin olmadığı herhangi bir risk faktörü taşımayan gönüllü kişileri öncelikle bu çalışmaya dahil ediyoruz. Aşı çalışmasında özellikle risk grubundaki bir takım hastalarında aşılanmasını önemsiyoruz. Gönüllü olarak ta özellikle bu hastalığı geçiren ve geçirdiğinde de çok daha sıkıntılı tablolar ile karşı karşıya kalacak olan risk grubunun da aşılanması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah bu grubu da gönüllüler grubuna katmayı düşünüyoruz. Bu gönüllü grup üzerindeki deneyeceğimiz aşı üzerinde eğer herhangi bir sorun yaşamazsak inşallah ileri ki dönemde de ilaç kıvamında, patentli bir ürün haline gelecek bir aşı olacaktır. Başta Almanya olmak üzere ülkemizden de birçok merkezin içerisinde yer aldığı bir aşı çalışma grubu. Burada da bizde gönülleri dahil etmek sureti ile aşının geliştirilmesine katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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