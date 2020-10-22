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6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali Ödül Töreni Sanatseverlerin bir araya geldiği programda ödüller sahipleri ile buluştu

İHA

6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali Ödül Töreni Sanatseverlerin bir araya geldiği programda ödüller sahipleri ile buluştu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesinin düzenlediği ‘6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali’ ödül töreni düzenlendi.
Bu sene 6’ncısı düzenlenen ve sinemaya gönül vermiş üniversite öğrencilerini desteklemeyi amaçlayan festival töreninde ödüller sahipleriyle buluştu. Sakarya Millet Bahçesi’nde düzenlenen ödül törenine Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda sanatsever vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program SAÜ Devlet Konservatuvarı ‘Türk Sinemasında Unutulmayan Şarkılar’ konseriyle geceye renk katarken solistliğini Devlet Konservatuvarından Arş. Gör. Özge Zeybek’in yaptığı ve Yeşilçam’ın en güzel şarkılarının seslendirildiği konser ile sanatseverler unutulmaz bir gece geçirdi. Açılış konuşmalarının ardından ‘6. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali’ ödülleri sahiplerine teslim edilirken Şemsi İnkaya ve Tamer Levent’te, Türk sinemasına verdikleri katkılardan dolayı ödül aldı. Festivalde kurmaca dalında birinciliğe ‘Şeker Gıda’ filmiyle Ferman Narin, ikinciliğe ‘Tepetaklak Cinayet’ filmiyle Çamran Azizoğlu, üçüncülüğe ise ‘Lekesiz’ filmiyle Mehmet Oğuz Yıldırım layık görüldü. Belgesel dalında ise ‘Oyuncakçı’ filmiyle Yağmur Kartal birinciliğe, ‘Seval’ isimli eseriyle Ahmet Keçili ikinciliğe ve ‘Büyülü Fener Bekçileri’ belgeseliyle Ferhat ZenginBahadır Kapır ikilisi üçüncülüğe layık görüldü.

Kültürsanatı bilimin bir parçası olarak görüyoruz
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, “Üniversiteler bilim yuvalarıdır bilim deyince sadece tekniği anlamıyoruz, sanayiyi anlamıyoruz. Aynı zamanda kültürsanatı bilimin bir parçası olarak görüyoruz. Sakarya Üniversitesi ’de kültür sanata, sinemaya büyük bir katkı olacağını düşündüğümüz böyle bir organizasyona ev sahipliği yaparak aslında genç sinemacıları cesaretlendirmek için yola çıkmıştı. Bu yıl cesaretlendirme çapası genç arkadaşlarımızı film çekmeye yöneltmek için cesaretlendirmek çapası büyüyerek, gelişerek devam etti. İnşallah bu böylede devam edecek. Ben Türkiye’nin her yerinden hatta dünyanın birkaç bölgesinden bu yarışmaya film gönderen yarışmayı kazanan kazanmayan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha büyük festivallerde daha güzel filmler izlememizi sağlayacak arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Geçmişten geleceğe bir köprü kurmamız lazım
Ödül töreninde konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, “Bildiğimiz gibi üniversitelerin 3 temel fonksiyonu var. Birincisi eğitim eğitimde Sakarya Üniversitesi olarak sürekli yeni modeller deniyoruz. Gençlerin farklı hedeflerini destekleyen bu yeni modelleri şükür ki Türkiye’deki yükseköğretim alanlarına, diğer üniversitelere de model olarak ihraç etme kapasitemiz var. 3 gündür aslında faaliyetler devam ediyor; sergiler, söyleşiler, seminerler devam ediyor. Pandemiye rağmen bu kültür şölenini iletişim fakültesi bizlere sundu onlara müteşekkiriz. Elbette Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları bizi cesaretlendiriyor. Çünkü bizim bir şekilde geçmişten geleceğe bir köprü kurmamız lazım, bunun da yolu bir taraftan öğrencilerimizin film çekmeye başlamaları, kurgularını, senaryolarını oluşturmaları diğer taraftan ise biraz önce gördüğümüz gibi konservatuvarımızın konserini dinledik ortalama 40 yıl öncesini de aslında günümüze taşıdılar. Bazılarımız için bunlar nostaljiydi ama bazı öğrencilerimiz, gençler için de aynı zamanda geçmişten bugüne bir köprü oldu. Devlet konservatuvarımıza da müteşekkirim. Bu festivalin inşallah şehri ile bütünleşen Sakarya Üniversitesinin bir markası olacağını, ileriki yıllarda uluslararası yönünün çok daha ağır basacağını, çok daha değerli yeni yönetmenlere inşallah kapı aralayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Bir kuşun özgürce uçabilmesi için kanatlarından biri ilim, biri de sanat olmalı”
Ödül törenine katıldığından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, “Bir kuşun özgürce uçabilmesi için kanatlarından biri ilim, biri de sanat olmalı. Sakarya Üniversitesi bilim ve bu akşam burada gördüğümüz ile şahit olduğumuzla, sanata katkısıyla toplumumuzu, gençlerimizi uçuracak güce sahip. Ben böyle bir geceye şahitlik ettiğim için gerçekten mutluluğumu dile getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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