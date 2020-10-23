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7 ayrı hırsızlık olayının faili jandarma ekiplerince yakalandı Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA

7 ayrı hırsızlık olayının faili jandarma ekiplerince yakalandı Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayının firarisi olarak aranan ve hakkında 22 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sapanca ilçesinde 22 Ekim Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) sistemi üzerinde 7 ayrı suçtan aranma kaydı ve hakkında 22 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şüpheli Jandarma Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan H.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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